هدى الإتربي تستعرض مفاتنها من صالة النادي الرياضي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هدى الإتربي متابعيها بأحدث ظهور لها مرتدية توب وفيزون نخصصين للرياضة مستعرضة تفاصيل جسدها ومفاتنها.

ونشرت هدى عدة صور لها بعد انتهائها من أداء تمرينات رياضية في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية القصة خطفت من خلالها الأنفاس وانهالت التعليقات المشيدة بجمال قوامها.

يشار إلى أن اخر أعمال هدى الاتربي كان مشاركتها في مشلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري ، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدي، وآخرين.

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