ميرنا وليد - بيروت - قام مغني الراب YG بحملة لإطعام سكان منطقته في كومبتون وهي مدينة في مقاطعة لوس أنجلوس الأميركية وذلك لمناسبة عيد الشكر.

وما لفت الأنظار إليه أنه كان محاطاً بمسلحين بشكل ظاهر جداً وهم على ما يبدو حراس أمن كانوا يحملون بنادق هجومية ما أثار قلق المارة والناس في المنطقة.

وبقي حراس الأمن بالقرب من YG بينما كان في طريقه لتوزيع الطعام ووقفوا أيضًا بالقرب منه أثناء قيامه بواجبات تطوعية.

وكان YG الذي يبلغ من العمر 33 عاما، تعرض مغني الراب لإطلاق النار ثلاث مرات في استوديو تسجيل يقع في كاليفورنيا، في يونيو 2015 ولم يتم العثور على المهاجمين المجهولين الذين اقتحموا الاستوديو وما زالوا طلقاء، كما وتعرضت زوجته السابقة وأم أطفاله مؤخرًا لحادث سيارة مميت، وربما هذا ما دفعه لاتخاذ إجراءات حماية ذاتية في ظل التهديدات التي يتعرض لها.

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يرافقون مغني الراب YG خلال حملة إطعام بمنطقته في عيد الشكر-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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