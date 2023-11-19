بالفيديو - محمد رمضان لأحلام : "أنتي مصدر الثقة بالنفس "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو برفقة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وقال محمد رمضان لأحلام : "أنتي مصدر الثقة بالنفس، لترد عليه أحلام قائلة: "يا بطل أنا دايمًا أقول عليك الجوكر، عشان وين ما تحط الجوكر فى أى لعبة يكسب".



ومن ناحية اخرى كان رمضان قدنشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرت علي الشاشة خلال حفله الاخير .

وقال محمد رمضان في الفيديو : جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط ، المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا.