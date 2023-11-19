كارول سماحة: "الحزن والتعاطف على الصور والقتل مش موقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل الفنانة كارول سماحة، دعم الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الكيان الصهيوني، مؤكدة ضرورة أخذ موقف حقيقي تجاه القضية الفلسطينية.

وكتبت كارول على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X": "الحزن والتعاطف على الصور وعلى القتل مش موقف، والرأي الرمادي ما بيفيد،

الموقف الحقيقي هو الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وإعطائه الحق بإقامة دولة حرة مستقلة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة كارول سماحة، أغنية "نسخة مني" وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".