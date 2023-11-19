الجمهور ينتقد هيدي كرم بسبب صورها على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيدي في الصور بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

وعلق هيدي على الصور: "التقاط الأشعة الأخيرة من شمس الصيف".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت كالتالي: "جميلة، بحبك، اتقي الله يا شيخة ده شعب بحاله بيموت، إيه الطعامة دي، الناس بتموت مفيش عظة، فراغ، رائعة، احترمي دم الناس اللي بتموت".

ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل "الاختيار 3" بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، إيمان العاصي، تأليف هاني سرحان.