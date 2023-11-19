أحلام تصف محمد رمضان بـ"الجوكر".. والأخير ير د(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي ، الفنان محمد رمضان بـ"الجوكر".

ونشر رمضان مقطع فيديو يجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت أحلام:"أنا دايما بقول عنك الجوكر، وين ما بتحطه في أي لعبة جوكر، هذا أنت، استمر".

وعلق رمضان على الفيديو: "أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية، ليلة رائعة مليانة بالمحبة والطاقة الحلوة".

ومن ناحية أخرى شارك محمد رمضان في تقديم فقرة غنائية استعراضية، خلال حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، الذي أقيم مساء الخميس 12 أكتوبر، في أبيدجان.