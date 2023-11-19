فن ومشاهير

أحلام تصف محمد رمضان بـ"الجوكر".. والأخير ير د(فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصفت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي ، الفنان محمد رمضان بـ"الجوكر".

ونشر رمضان مقطع فيديو يجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت أحلام:"أنا دايما بقول عنك الجوكر، وين ما بتحطه في أي لعبة جوكر، هذا أنت، استمر".

وعلق رمضان على الفيديو: "أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية، ليلة رائعة مليانة بالمحبة والطاقة الحلوة".

ومن ناحية أخرى شارك محمد رمضان في تقديم فقرة غنائية استعراضية، خلال حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، الذي أقيم مساء الخميس 12 أكتوبر، في أبيدجان.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا