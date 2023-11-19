"فلسطين حرة".. محمد رضوان يعلن التبرع بإيرادات أول أسبوع من فيلم "بلوموندو" لأهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رضوان عن تبرع الشركة المنتجة لفيلم "بلوموندو"، المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، بإيرادات أول أسبوع لصالح أهالي قطاع غزة.

ونشر رضوان بوستر الفليم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"،وعلق: "فيلم بلوموندو بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. تبرعنا بإيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح أشقائنا في غزة.. فلسطين حرة عربية".

الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.