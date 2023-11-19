شكرا لقرائتكم خبر عن ما بيكبرش.. براد بيت بنفس لوك فيلم Fight Club بعد ربع قرن من عرض الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الممثل الشهير براد بيت ذاكرة أحد أبرز أدواره الذى قدمها قبل ربع قرن خلال فيلم Fight Club باستعادة اللوك الخاص بالشخصية حينما ظهر في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 داخل لاس فيجاس يوم السبت، وبدا عليه عدم التأثر بمرور السنين بعدما صار حاليًا في سن الـ 59 من العمر في حين كان وقتها بفيلم Fight Club يبلغ 24 عام فقط.



براد بيت فى صورتين ما بين الماضى والحاضر

براد بيت ظهر بنفس التسريحة واللون الذى ميزها آنذاك، وبمجرد ظهوره نشر موقع الديلى ميل تقريراً يؤكد فيه أن بيت وكأنه يخرج من لوكيشن تصوير فيلمه قبل ربع قرن.



براد بيت فى لقطة من فيلمه الشهير

ظهور براد بيت بيت يأتى بعد تطور علاقته مع إينيس دى رامون والتى دخلت فى منحنى جدى، حيث أكد تقرير نشر على موقع foxnews أن بيت يدخل فى علاقة جدية لأول مرة منذ انفصاله عن أنجلينا جولى مع إينيس، التى تصغره بـ27 عاماً، وكان الاثنان يتواعدان لمدة عام وأمضيا بعض الوقت معًا هذا الصيف بينما كان بيت يصور فيلمًا للفورمولا 1 فى أوروبا.



براد بيت فى أحدث صورة له

وقال مصدر لمجلةPEOPLE : "هذه هى العلاقة المناسبة الأولى لبراد منذ الطلاق"، وأضاف المصدر "من الرائع رؤيته فى مكان جيد. إينيس تجعله سعيدا للغاية"، فى حين لم يرد ممثل بيت حتى الآن.

تعمل إينيس دي رامون في صناعة المجوهرات، ووظيفتها الحالية نائبة رئيس مجوهرات Anita Ko، وهو المنصب الذي تشغله منذ عام 2021، وتخرجت دي رامون فى جامعة جنيف عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وكانت إينيس دي رامون متزوجة سابقًا من الممثل بول ويسلي، ومن غير الواضح سبب انفصال الزوجين، لكن الأخبار تصدرت العناوين في سبتمبر 2022 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الزواج.