شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: أجلت خضوعى للعلاج الطبيعى بسبب "وتر أكيليس" لشهور لارتباطاتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها قررت استغلال انتهائها من مسلسل "صوت وصورة" وعدم ارتباطها بتصوير أى أعمال فنية جديدة، فى بدء جلسات العلاج الطبيعى على قدمها لاسيما أنها أجلت هذه الجلسات طوال الأشهر الماضية بسبب ارتباطاتها الفنية.

وأوضحت نجلاء بدر لـ"الخليج 365" أنها أصيبت منذ فترة بالتهابات فى وتر أكيليس الذى يكون له تأثير على كعب القدم والقدرة على الوقوف وقت طول، لافتة إلى أنها كانت تنتظر انتهاء تصوير مسلسل "صوت وصورة" من أجل البدء فى كورس العلاج الذى وضعها له الطبيب المعالج لها.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري.