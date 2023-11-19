هاني شاكر يحتفل بنيله المليار الأول-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تمكن الفنان المصري هاني شاكر من كسر حاجز المليار مشاهدة من خلال وسم يحمل اسمه وذلك على تيك توك.

واحتفل هاني مع متابعيه بهذه المناسبة ناشراً صورة له في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مكتوب عليها هاشتاج هاني شاكر يحقق مليا مشاهدة على تيك توك، وبالطبع قام المتابعون بتهنئته والتعبير عن اعتزازهم به ومحبتهم له.

وكانت آخر أغنية طرحها حملت عنوان "الهوية عربي" وذلك تضامناً مع غـ زة من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، كما كان سبق طرح أغنية نالت تفاعلاً كبيراً من جمهوره بعنوان "بلاد البخت" وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة.



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