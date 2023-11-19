كاثرين زيتا جونز تستعيد لحظات زفافها على مايكل دوغلاس في ذكرى زواجهما-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أشادت كاثرين زيتا جونز بزوجها مايكل دوجلاس، حيث احتفل الزوجان بمرور 23 عامًا على زواجهما يوم السبت.



وشاركت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عض صور زفافهما بالإضافة إلى مجموعة مختارة من بعض اللحظات الخاصة الماضية معًا.

وفي إحدى الصور، يمكن رؤية النجمة التي تعود أصولها إلى ويلز وهي تسير في الممشى مع مايكل، 79 عامًا، في The Plaza في مدينة نيويورك عام 2000، بينما أظهرتهما صورة أخرى وهما يقبلان بعضهما البعض خلال الحفل.

وأرفقت كاثرين الصور بتعليق جاء فيه :"نحتفل اليوم بمرور 23 عامًا على زواجنا عزيزي مايكل، جائزة نوبل للسلام في انتظارك أحبك... من زوجتك الحبيبة الحائزة وسام الشرف بالنجمة الذهبية".