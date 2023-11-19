شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض مسلسل زينهم.. اعرف مين بيخاف أكتر من شكل الجثث أحمد داود ولا كريم قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجمان أحمد داود وكريم قاسم عن مدى خوفهما من رؤية الجثث في المشرحة، في لقاء في برنامج "its show time"، المذاع على قناة Cbc، وذلك قبل عرض مسلسلهما الجديد "زينهم"، وقال أحمد داود: أكيد بخاف في الحقيقة لكن التمثيل لا".

وتابع أحمد داود: "انا سعيد أن الشغل عندنا بيظهر كأنه حقيقة، وأضاف كريم قاسم: "انا بخاف جدا من الجثث وبخاف من الدم، ولكن انا سعيد جدا بشغل الخدع والمؤثرات في تجسيد شكل الحروق والجروح وبتظهر كأنها حقيقة".

وتعرض أولى حلقات مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، اليوم الأحد على شاشة قناة on، بالتزامن مع عرض الحلقة على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.