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ميرنا وليد - بيروت - اختار نجم هوليوود الشهير براد بيت استعادت ذاكرة أحد أبرز أجواره في السينما قبل 25 عاماً من خلال فيلم Fight Club حيث ارتدى الملابس نفسه وأطل بالإطلالة نفسها التي ظهر بها في الفيلم المذكور وبدا وكأنه لم يشخ أبداً وذلك حينما ظهر لدى حضوره سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 داخل لاس فيغاس يوم أمس السبت، كما بدا وكأنه ملامحه لم تتغير بمرور السنين بعدما صأصبح حاليًا في سن الـ 59 من العمر في حين كان وقتها بفيلم Fight Club يبلغ 24 عاماً فقط.
من ناحية أخرى ما زالت علاقة براد بيت العاطفية بمصممة المجوهرات إينس دي رامون، تشغل مواقع التواصل والإعلام الغربي وهي والتي تعد أول قصة له بعد طلاقه من الممثلة العالمية أنجلينا جولي، خصوصاً أن فارق العمر بين الثنائي كبير، ففي حين يبلغ براد بين الـ 59 عاماً من عمره، لا تزال إينس بشبابها حيث أن عمرها 33 عاماً فقط، أي أنه يفصل بينهما حوالي الـ 26 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يظهر وكأنه لم يكبر بلوك فيلمه Fight Club بعد 25 عاماً من عرضه-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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