شرطة نيويورك تبحث عن المخرج الإيرلندي روس ماكدونيل بعد اختفائه منذ أسبوعين

ميرنا وليد - بيروت - تبحث شرطة نيويورك عن المخرج الأيرلندي روس ماكدونيل الذي جرى الإعلان عن اختفائه، إذ إنه شوهد منذ أسبوعين وهو يغادر منزله في بروكلين حوالي الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وبحسب ما ورد تم العثور على دراجته على شاطئ فورت تيلدن في 7 نوفمبر الجاري، وبالتالي تبحث الشرطة عن سترته الحمراء، وزوج من الأحذية الرياضية باللونين الأبيض والأسود، وبنطلون كاكي داكن اللون، بالإضافة إلى حقيبة ظهر سوداء .



وجاء في إشعار الأشخاص المفقودين ، "لن تواجه مشكلة إذا التقطت متعلقاته، نريد فقط تحديد موقعه فى أسرع وقت ممكن بحثًا عن أدلة على اختفائه"، وقال بعض أصدقاء ماكدونيل إنه يعتقد أن المخرج كان على الشاطئ وسبح في المحيط.

المخرج والمصور البالغ 44 عاماً والحائز جائزة إيمي ثلاث مرات شوهد آخر مرة في نيويورك منذ أسبوعين تقريبًا على شاطئ فى كوينز في 4 نوفمبر الجاري.

