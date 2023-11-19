انفصال إبنة عباس النوري عن زوجها وهكذا بررت السبب

ميرنا وليد - بيروت - انفصلت رنيم النوري، ابنة الممثل السوري عباس النوري، عن زوجها المخرج خالد عثمان؛ وفق ما أعلنت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وأن الإنفصال جرى بهدوء مؤكدة أن الأمر تم بكل ود ومحبة، وأنهما سيبقيان صديقين عزيزين، علماً أن لديهما أربعة أطفال.
وكتبت رنيم في صفحتها متوجهة إلى متابعيها وهي التي تعمل كأخصائية تغذية :"أصدقائي و أعزائي، بدي قلكن شي.. أحياناً الحياة بتاخدنا بطرقات جديدة ومختلفة وغير متوقَّعة، بتكون عم تخطط وتبني بشي، لكن بيكون مكتبلك شي تاني، وعسى دائماً يكون خير، وهاد لي صار معنا أنا وخالد الحياة أخدت كل حدا فينا لطريق مختلف عن التاني، وصار صعب نضل سوا كزوجين؛ لذلك قررنا إنو الانفصال هو الأسلم لنحافظ على علاقة فيها ود واحترام لعشرة العمر ولولادنا ولآلنا.. أنا وخالد انفصلنا كزوجين، لكن نحن أم وأب لأجمل أطفال بالعالم، خالد صديق ورفيق عزيز بتمنالو كل الخير والسعادة والتوفيق بحياته".
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