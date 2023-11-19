ميرنا وليد - بيروت - اقترب موسم الأعياد، وأحب الملحن والموزع اللبناني ملحم أبو شديد زوج الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أن يقوم بمشاركلة إبنه إيلي بالتحضيرات اللازمة لقدوم عيد الميلاد المجيد.

وشارك ملحم في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطته باسكال وهو يقوم بوضع اللمسات الأخيرة على شجرة العيد التي زينها برفقة إبنه وبدت كذلك المغارة وكل مستلزماتها وقد ظهرت الزينة بحلة رائعة بينما كان إيلي جالساً على الأرض، وعلق على الفيديو :"بلشنا نفوت باجواء الميلاد .انشالله مبارك عالجميع".

وانهالت والتهانئ من متابعين ملحم وباسكال عليهما بأن يحمل العيد كل الخير والسعادة.

كما شارك على طريقة "القصة" مقطع فيديو آخر يبدو فيه ملحم وهو يتحدث مع إبنه وكذلك يمكن سماع صوت باسكال وهي تسألهما عن انتهائهما من الزينة.

من ناحية أخرى شارك ملحم أبو شديد مقطع فيديو قصيراً لأداء الفنان اللبناني وائل كفوري لأغنية لو حبنا غلطة أمس السبت 18 تشرين الثاني، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي لحنها هو ووزعها ملحم وكتب كلماتها الشاعر منير بو عساف متفاخراً بأنها نالت جائزة عام 2009 كأفضل أغنية في حفل الموريكس دور.

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلاً غنائياً ضخماً ليلة

كانت هذه تفاصيل خبر ملحم أبو شديد وإبنه ينتهيان من تزيين شجرة عيد الميلاد-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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