استمرار "اعترافات زوجية" لثلاثة أيام إضافية بمسرح الطليعة

ياسر رشاد - القاهرة - وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح علي استمرار تقديم عرض " إعترافات زوجية" لمدة ٣ أيام اضافية الاسبوع الجاري ، ليقدم العرض أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس المقبلين، و ذلك نظرا للاقبال الجماهيري الكبير على العرض.

يقدم العرض ضمن مشروع " المعهد في الطليعة" و الذي يستضيف ٥ عروض للدراسات العليا بقسم الإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بالتعاون بين البيت الفني للمسرح و المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون.

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، ان العرض شهد اقبالا لافتا من الجمهور حيث قدم العرض ليلة اضافية الخميس الماضي نظرا للاقبال، و هو ما تشهده عروض المشروع عموما .

يذكر أن عرض "إعترافات زوجية" ، تأليف إريك إيمانويل شميت، تمثيل و إخراج محمد الأباصيري ، بطولة نغم صالح .



يقدم العرض بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة مساء .

ينما يقدم عرض " الكأس الأخيرة" في قاعة زكي طليمات بالطليعة في الثامنة مساء ابتداء من اليوم الأحد و حتى الخميس ٢٣ نوفمبر الجاري، العرض تأليف أجاثا كريستي و إخراج تغريد عبد الرحمن .