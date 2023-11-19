تحضيرات مسلسل "بيت الرفاعي" وانطلاق تصوير العمل

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق المخرج أحمد نادر جلال في تجهزاته تمهيداً لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر طرحه في رمضان القادم، من تأليف بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، حيث تعاقدت الشركة مع مجموعة من الفنانين كما تتابع باقى التعاقدات خلال الفترة المقبلة، حيث من المفترض انطلاق تصوير المسلسل في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادمة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعى

وتعاقدت شركة سينرجى مع كل من الفنانين أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل "سوق الكانتو"

من ناحية أخري، يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.