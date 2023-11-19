بعد دعمها لأهل غزة.. فيدرا تنشر صور لأطفال خان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة فيدرا عدد من الصور لأطفال فلسطين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تعبيرا عن حزنها ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية

وأوضحت فيدرا أن الصور التي نشرتها هي لأطفال خان يونس الذين تعرضوا للقصف يوم أمس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون رحمة، معربة عن استنكارها لما يحدث وما تقوم به إسرائيل .

يذكر أن الفنانة فيدرا كانت قد أعلنت دعمها الكامل لفلسطين والفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر وعرف باسم عملية طوفان الأقصى، حيث تقوم باستمرار بنشر صور الضحايا والخراب الذي ألحقته إسرائيل في غزة، وطالبت بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب حقنا للدماء .