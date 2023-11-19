كارمن سليمان عن أحداث غزة: "حاسة إني بشوف حاجة من الخيال"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل الفنانة كارمن سليمان، دعم الشعب الفلسطيني لما يواجهه من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت كارمن على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "كل ما أشوف الإستوري بتاعت أي حد من اللي موجودين في غزة، مابقاش مصدقة، وحاسة أني بشوف فيلم أو حاجة من الخيال، ربنا يصبرهم ويعينهم على اللي بيشوفوه يارب، واللي هيفضلوا فاكرينه طول عمرهم يارب تخلص كل حاجة قريب اوي اوي".

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" مع النجم القدير يحيى الفخراني، وشارك بها نخبة من الفنانين منهم شريف دسوقي، هشام إسماعيل، محمد الشرنوبي، ناصر سيف ومن إخراج مجدي الهواري.