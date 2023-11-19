جمال العدل عن محمد رمضان: بيجيب إحباط للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد المنتج جمال العدل تصرفات الفنان محمد رمضان ومنشوراته التي يقوم بنشرها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرا إلى أنه أخبره باختلافه التام معه، ولكن رمضان له وجهة نظر مختلفة ويرى أن هذا نجاح من خلال تصدره التريند.

وأضاف العدل خلال استضافته ببرنامج "سبوت لايت" والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع على قناة صدى البلد: " محمد رمضان بيجيب إحباط للشباب لما ينشر صوره مع عربياته".

وتابع: "محمد رمضان بيشوف نفسه ناجح في اللي بيعمله وبالنسبة لراجل في سني بشوف إن ده مش مظبوط وقولتله ده، بس هو ناجح في المنطقة دي يبقى ممكن يكون هو اللي صح وأنا اللي غلط."

وأوضح أن رمضان فنان مميز ولديه إمكانيات فنية كبيرة تجعله يفعل الكثير من الأعمال المختلفة، مشيرا إلى أن فيلمه الأخير "ع الزيرو" فيلم مميز وأخذ رد فعل نقدي جديد ومتفرجين جدد أيضا، إلا أنه لم يحقق نجاحا لأنه لا يشبه قوالب أفلام العيد.

كما كشف العدل عن آخر أعمال شركة العدل جروب والتي من المنتظر البدء بها قريبا، وهما فيلمين أحدهما أكشن ومرشح لبطولته الفنان أحمد السقا، والآخر كوميدي وحتى الآن لم يتم التواصل مع أي فنان كوميدي بشأنه.