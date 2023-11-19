شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يتحدث مع شبح والده الراحل فى الحلقة الأولى من مسلسل "زينهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "زينهم" الذي بدأ عرضه على قناة on ومنصة watch it الإلكترونية وهو بطولة أحمد داود، قيام داود "زينهم" بالتحدث مع والده والذي يظهر كشبح في أحداث الحلقة الأولى، حيث تحاول والدته هناء الشوربجي، إقناعه بالزواج لأنه تخطي الـ 30 ، ليدخل داود غرفته ويتحدث مع شبح والده محمد أبو داود الذي يقنعه بالسماع لوالده في مسألة الزواج.

وأظهرت الأحداث قيام "زينهم" أحمد داود بالكذب على والدته كونه يعمل طبيب تشريح، في مشرحة، حيث اقنعها انه يعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة، فيما أظهرت الحلقة جريمة قتل، حيث أبلغ محمد شكري سليمان عن مقتل زوجته نانسي أبو الخير، وباشر الظابط "ناجي" فحص موقع الجريمة ويجسده احمد الرافعي.

فيما ظهر كريم قاسم وهو يلعب دكتور جيمي وهو نجل سلوي محمد علي وعماد رشاد والذي يريد أن يسافر ويعمل طبيب قلب واشقاءه أطباء ولكن كل منهم لديه مطعم بيتزا، لكنه تم تعينه بمشرحة زينهم.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل طرحت برومو تشويقي، حيث جسد أحمد داود خلال الإعلان الدعائي شخصية طبيب شرعي يخفي عمله عن عائلته، ويعيش مغامرات مع جثث الموتى، وزملائه في المشرحة.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.