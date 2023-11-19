شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل بي جوردان يخوض تجربة إخراج فيلم Creed 4 بعد نجاح الجزء الثالث.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته صحيفة فاريتي، عن أن النجم العالمي مايكل بي جوردان، سيخوض تجربة الإخراج للمرة الثانية في فيلمه القادم Creed 4 بالإضافة إلى مشاركته في بطولة العمل المقرر طرحه العام المقبل في دور العرض السينمائي.

ونسب التقرير تلك الأخبار لمنتج العمل إيروين وينكلر، وظهر جوردان لأول مرة في الإخراج مع فيلم Creed 3، والذي لعب فيه أيضًا دور البطولة كبطل الوزن الثقيل أدونيس كريد من سلسلة الأفلام الفرعية "Rocky"، الذي تم عرضه لأول مرة في دور العرض في مارس الماضي، وحطم شباك التذاكر بإيرادات بلغت 58 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وهو مبلغ قياسي لسلسلة الملاكمة.

وظهر جوردان لأول مرة بدور أدونيس في فيلم "Creed" لعام 2015، يليه الجزء الثاني لعام 2018 والثالث في مارس الماضي، وأعاد سيلفستر ستالون تمثيل دوره في دور روكي بالبوا في أول جزأين من فيلم Creed.

ودارت أحداث الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV، من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.