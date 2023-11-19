شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تضع بصمتها فى "صوت وصورة" وتقدم دور الأم باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لنجاحها تألقت النجمة نجلاء بدر كالعادة خلال مسلسل "صوت وصورة" الذى يعرض حاليًا على قناة دى إم سى وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية أولى حلقاته، ولفتت الأنظار من خلال الشخصية التي تقدمها خلال العمل حيث تجسد شخصية الأم التي تشعر بالخوف على أطفالها، وقدمته بحرفية شديدة، وتتعرض للخيانة من زوجها، ولكن كل هذا تحاول عدم إظهار ذلك وتعيش رغم كل الظروف الصعبة، وتتحمل المسئولية بعد وفاة الأب، كما أشاد عدد من الفنانين بدورها خلال المسلسل.

تضمن دور نجلاء بدر خلال العمل مشاهد مستر سين التي طلبت انفعالات ومشاعر خاصة، ومنها مشهد اعتراف زوجها الدكتور عصام الصياد، الشخصية الذي يُجسدها مراد مكرم، بخيانته لها، ومشاهد مواجهتها مع "رضوى" الشخصية التي جسدتها حنان مطاوع، وكذلك مشاهد مواجهتها ومشاجراتها مع أولادها.













يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.