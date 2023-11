سوزان شيبرد بطلة Goodfellas و The Sopranos ترحل عن 89 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة الممثلة الأميركية سوزان شيبرد وفاتها اليوم عن عمر 89 عاماً بسلام في وقت مبكر من يوم أمس في منزلها بنيويورك.



ولدت سوزان شيبرد عام 1934، وظهرت لأول مرة في مجال التمثيل عام 1988 في الفيلم الكوميدي الرومانسي Mystic Pizza من بطولة جوليا روبرتس، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية خاصة في فترة التسعينات، وشاركت مؤخرا في فيلم The Performance الذي طرح خلال عام 2023.

وبالإضافة إلى مسيرتها التمثيلية، أخرجت سوزان سيبرد العديد من المسرحيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وعملت كمدربة تميل محترفة على مدار 4 عقود.

واشتهرت شيبرد خصوصاً بكونها بطلة فيلم Goodfellas ومسلسل The Sopranos، وسيتم طرح قريبا فيلم وثائقي باسم A Gift of Fire الذي يؤرخ مسيرتها المهنية كمدربة تمثيل محترفة.