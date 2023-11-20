شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة حفلات تايلور سويفت.. تأجيل بسبب أمطار ووفاة بسبب جفاف بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن تايلور سويفت مصابة بلعنة خلال جولة حفلاتها الغنائية فى أمريكا الجنوبية ما بين الأرجنتين والبرازيل في جولة تعرف باسم جولة Eras Tour ، وذلك بعدما قابلت أحداثًا عديدة على عكس المتوقع منذ التحضير للحفلات.

تأجيل بسبب الأمطار فى الأرجنتين

البداية فى 9 نوفمبر حينما أعلنت عن تأجيل حفله في بوينس آيرس بسبب الأمطار، وقالت تايلور سويفت إنها تفضل سلامة معجبيها المحبوبين، وكتبت على انستجرام: "أنا أحب العرض المطري، لكنني لن أعرض معجبي أو زملائي من الفنانين وطاقم العمل للخطر أبدًا".



تايلور

حرارة شديدة فى البرازيل

ومن الأرجنتين إلى البرازيل ولكن تلك المرة مع تحذيرات من قبل السلطات هناك قبل الحفل بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة يتزامن مع الحفل، وهو ما لم يكترث له جمهورها المقدر بمئات الآلاف، ولكن قبل بدء الحفل حدث ما لم تتخيله سويفت.



سويفت

وفاة معجبة بها

نعت المغنية تايلور سويفت يوم السبت معجبتها التى توفيت قبل بدء حفلها الأخير فى البرازيل ضمن سلسلة من الحفلات المقررة لها خلال جولتها الغنائية بأمريكا الجنوبية، حيث توفيت آنا كلارا بينيفيدس حسب المواقع الأجنبية بعدما تعرضت للإغماء وتم نقلها للمستشفى إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافها بعدما تعرضت لسكتة قلبية، وذلك بعدما كانت السلطات فى البرازيل أطلقت تحذيرات لجمهور تايلور سويفت بسبب الحرارة المرتفعة مما قد يعرضهم لجفاف.

تايلور سويفت أعلنت فى بيان بمجرد معرفتها بالخبر "لا أستطيع تصديق أنني أكتب هذه الكلمات، ولكن بقلب محطم أعلن فقدنا أحد المعجبين في وقت سابق من الليلة قبل عرضي، وواصلت : "لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى حزني، فهناك القليل جدًا من المعلومات التي أملكها بخلاف حقيقة أنها كانت جميلة جدًا وصغيرة جدًا على الوفاة".