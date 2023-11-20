شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: أحضر دويتو مفاجأة مع والدى خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم محمد عدوية في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يحضر خلال الفترة المقبلة لدويتو مع والده نجم الغناء الشعبى أحمد عدوية، وسيكون مفاجأة للجميع، حيث قدمت معه قبل ذلك أغنية "المولد" التى حققت نجاحًا كبيرًا وكسرت الدنيا، وأغنية "على وضعنا" معه ومع النجم محمد رمضان وكانت بالنسبة لى نقلة مهمة في مشوارى.

وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين.

وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على اراضيها.

وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذه، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".