نجوى إبراهيم تُبكي منتقديها: سني 80 سنة وعندي سرطانات وهموت قريب | فيديو مؤثر

كتب امير فتحي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:52 صباحاً - ردت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي “بيت العز” الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

نجوى إبراهيم توجه رسالة لمنتقديها

وقالت نجوى إبراهيم، في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM: أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.. إنتوا عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لإني اتخنقت مش عمر آخر عمر الواحد ياخد ده كله بالراحة على نفسكم.

نجوى إبراهيم: سني 80 سنة وعندي سرطانات وهموت قريب

وأردفت نجوى إبراهيم: الناس بتستكر على غيرها الابتسامة وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد، انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم: عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكوا.. حبوا بعض شوية.

الإعلامية نجوى إبراهيم

يُذكر عن نجوي إبراهيم، أنها بدأت كمذيعة في التليفزيون العربي بالقاهرة عام 1965، وكانت متزوجة من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني الشهير غسان كنفاني.ومنذ البداية أولت العمل الإعلامي التليفزيوني كثيراً من الإهتمام، حيث عملت في التليفزيون المصري وفي التليفزيون العربي.

قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية منها: “6/6″، “صباح الخير يا مصر”، “اخترنا لك” و”فكر ثواني واكسب دقايق” الذي استمر ونال نجاحا لأكثر من خمس سنوات علي التوالى. ,تُعد أهم الأعمال التى قدمتها للتليفزيون، هما برنامجي “صباح الخير” و”مساء الخير” اللذان قدمتهما مع “بقلظ” ولذلك يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات بإسم “ماما نجوى”.

أما عن الأعمال الدرامية والسينمائية، فقدمت الفنانة نجوي إبراهيم 12 فيلما سينمائيا، حيث برزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام وكان أول أفلامها فيلم “الأرض” إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم “فجر الإسلام” للمخرج صلاح أبو سيف، ثم “العذاب فوق شفاه تبتسم” للمخرج حسن الإمام ثم فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه “حتى آخر العمر” إخراج أشرف فهمي، وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973 وفيلم “خائفة من شيء ما” إخراج يحيى العلمي و”المدمن” إخراج يوسف فرنسيس و”السادة المرتشون” إخراج على عبدالخالق.

كما قدمت عددا من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو “أجمل الزهور” عام 1984 و”عواصف النساء” عام 2005 و”قيود من نار” عام 2007 ثم “أستاذ ورئيس قسم” عام 2015 مع الزعيم عادل إمام.

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