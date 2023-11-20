شكرا لقرائتكم خبر عن 73 عامًا على "بابا أمين".. أول فيلم يخرجه يوسف شاهين فى مسيرته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 73 عامًا على فيلم "بابا أمين"، حيث عرض في 20 نوفمبر 1950، وأول عمل يخرجه المخرج يوسف شاهين فى مسيرته الفنية، وكان أيضًا من تأليفه، و الفيلم من بطولة حسين رياض وفاتن حمامة وفريد شوقى وكمال الشناوى وهند رستم ومارى منيب ونبوية مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول رب أسرة يعطى لصديقه كل ما يملك ليدخلا مشروعا ويحلم الأب أنه مات وصديقه رفض رد الأموال لأسرته وبدأت أسرته في الإنهيار ، ليصحو الأب ويسترد أمواله.

ويوسف شاهين شكل ثورة فنية حقيقية في تاريخ الفن المصري، وترك رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية الرائعة المحفورة في أذهان الجميع حتى الآن، حيث قدم يوسف شاهين أعمالا إبداعية، قدم خلالها ما يقرب من 40 فيلما، منها "صراع في الوادي" مع صديقه عمر الشريف، أهمها فيلم "باب الحديد"، وفيلم "الناصر صلاح الدين"، وفيلم "الأرض" و"عودة الابن الضال"

وفيلم "إسكندرية.. ليه؟" الذى نال عنه جائزة الدب الفضي بمهرجان برلين، و"المهاجر" وهو الفيلم المستوحى من قصة النبي "يوسف"، وفيلم "المصير" الذى رشح لنيل جائزة السعفة الذهبية من مهرجان "كان"، ونال في نفس الدورة جائزة "إنجاز العمر" في دورة المهرجان رقم خمسين. ونال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز المحلية والعالمية كما كرمته عدد من المهرجانات العربية والعالمية.