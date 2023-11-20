هند صبري ممثلة تونسية أثبتت موهبتها وتألقت في السينما المصرية .. وهكذا كانت إنطلاقتها !

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة التونسية المصرية هند صبري وهي ممثلة ومحامية تونسية مقيمة في القاهرة.



ولدت هند في تونس في 20 تشرين الثاني/نوفمبر وحصلت على إجازة في الحقوق من كلية الحقوق بتونس عام 2001، ثم حصلت على درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر عام 2004. كانت بدايتها التمثيلية في سن الرابعة عشرة في تونس. في الفيلم التونسي الشهير "صمت القصور" عام 1994، وبعد بطولة عدد من الأعمال التونسية، كانت إنطلاقة هند من خلال الفيلم المصري "مذكرات مراهقة" الذي اعتبر الفيلم الأكثر إثارة للجدل عام 2002، وقد منحها دورها النجومية الفورية في الوطن العربي، وفي فترة قصيرة أصبحت من أبرز الممثلات التونسيات في مصر والعالم العربي. تشارك صبري بشكل بارز في العمل الاجتماعي والإنساني، ومنذ عام 2009، تعمل بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي حول الجوع في المنطقة، وفي عام 2010، أصبحت هندي صبري رسميًا سفيرة إقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، وهي أيضًا واحدة من أربع نساء ساهمن في حملة فيسبوك المستوحاة من الربيع العربي بعنوان "انتفاضة المرأة في العالم العربي" والتي تعزز المساواة بين الجنسين وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وتدعو إلى منح الحرية. الاستقلال والأمن للمرأة العربية."

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها، الكتبية، عرائس الطين، إزاي البنات تحبك، عايز حقي، حالة حب، أحلى الأوقات، بنات وسط البلد ، ويجا، فريدة، لعبة الحب، ملك وكتابة، عمارة يعقوبيان، صباح الفل، الجزيرة ، التوربيني، جنينة الأسماك، إبراهيم الأبيض، هليوبوليس، لا مؤاخذة ، الجزيرة 2، زهرة حلب ، الكنز ، الممر، الفيل الأزرق 2، الكنز 2 ، كيرة والجن، فضل ونعمة.

أما في المسلسلات، مسلسل " عايزة إتجوز" بدور علا الذي حقق شهرة واسعة عام 2010، ومسلسل "البحث عن علا" عام 2022 الذي يعد استكمالاً لـ" البحث عن علا " ، و "بعد الفراق"، والمسلسل التونسي "مكتوب" التي شاركت فيه مواطنها الممثل ظافر العابدين .

من موقع الخليج 365 نتمنى للممثلة التونسية هند صبري عيد ميلاد سعيد، وسنة جديدة مليئة بالنجاح !