طارق الشناوي : " عرض فيلم وداعاً جوليا لا يعني عدم التعاطف مع غــ زة "

ميرنا وليد - بيروت - قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن فيلم وداعًا جوليا مهم جدا، والمخرج محمد كردفاني مخرج مميز ذو أداء رائع، والفيلم إتفرجت عليه في كان، وكتب عنه أكثر من مقال.



وأكد الناقد طارق الشناوي أن السينما السودانية تقدم أفلاماً مميزة قادرة على المشاركة في المهرجانات العالمية، برغم الحرب الأهلية، وعدم الاستقرار السياسي والإجتماعي.

وقال طارق الشناوي إن عرض فيلم وداعاً جوليا، لا يعني عدم التعاطف مع ما يحري في قطاع غــ زة، لكن الرسالة الحقيقية والتعاطف الحقيقي، هو القيام بتقديم الأعمال الفنية.