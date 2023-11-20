شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر يدعم جيجى حديد بالارتداء من خط أزيائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن برادلى كوبر فضل التعبير عن علاقته بـ جيجي حديد من خلال دعمها على طريقته الخاصة عبر ارتدائه أزياء تابعة لخط الإنتاج الخاص بها وفقًا لما ذكرته تقارير المواقع الأجنبية وهي ترصد إطلالته المميزة خلال سيره بالشوارع.

وذلك بعدما انتشرت أخبار تفيد حول تطلع برادلي كوبر إلى توسيع عائلته في ظل دخوله علاقة مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، ويسعى لأن يصبح أبًا للمرة الثانية، عازمًا على القيام بذلك مع امرأة يمكنه بناء علاقة دائمة معها وهي جيجي حديد.



برادلى كوبر

وكشفت أحد المصادر المقربة عن أن برادلي يسعى لتعزيز علاقته مع جيجى حديد بينما يتمنى أيضًا أن تتمكن بناتهما من الانسجام بشكل جيد، و"كوبر" أب لابنته ليا التي يتقاسمها مع صديقته السابقة إيرينا شايك، بينما تشارك حديد ابنتها الصغيرة خاي مع شريكها السابق زين مالك.

وقال أحد المقربين لمجلة "Heat"، أثناء حديثه عن قصة كوبر وحديد الرومانسية: "إن برادلي لا يخجل من إخبار أصدقائه بأنه يريد أن يصبح أبًا مرة أخرى"، وأضاف المصدر أنه "يبحث عن علاقة يمكن أن تؤدي إلى توسيع الأسرة في أسرع وقت ممكن، لكن المشكلة الحقيقية هي العثور على شخص يشاركه الأمر".