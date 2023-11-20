ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركي كيم كاردشيان عن موقف حصل مع زوجها السابق النجم العالمي كانيي ويست عندما قبض عليه وأخذ إلى السجن، حيث قام ويست بإستخدام الإتصال الهاتفي الوحيد الذي يحق له بإجرئه لطلب وجبة سريعة إلى السجن من أحد المطاعم.
وفي وقت سابق، تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان غلاف مجلة GQ ضمن نسخة رجل العام 2023 للحديث عن حياتها كسيدة أعمال كما تطرقت في حديثها الى أمومتها وطريقة تربيتها لأطفالها الأربعة مع طليقها كانييه ويست.
تشتمل السيرة الذاتية المثيرة للإعجاب للنجمة البالغة من العمر 43 عامًا خطين لمستحضرات التجميل، وعطور متعددة، ومشروب طاقة، ولعبة للهواتف المحمولة، وصندوق أسهم خاصة، وشركة الأزياء التابعة لها SKIMS، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، والتي توسعت مؤخرًا لتشمل الملابس الرجالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- بعد القبض عليه..هذا ما فعله كانيي ويست بالإتصال الوحيد الذي يحق له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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