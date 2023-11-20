ريما الرحباني تحتفل بعيد ميلاد السيدة فيروز بفيديو نادر من نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - نشرت المخرجة ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز، فيديو نادر لوالدتها، يعود لعام 1981، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها الذي يصادف غدا الثلاثاء.
وشاركت ريما فيديو لوالدتها، في أحد الاستديوهات بنيويورك، خلال كواليس تسجيل أغنية "في ظلام الليل"، وظهرت فيروز في الفيديو وهي تضع نظارات شمسية وتجلس على كرسي وتعطي ملاحظاتها الخاصة للمايسترو.
وكتبت ريما تعليقاً على الفيديو قائلة: "عقبال كل سنة بالصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ، وبأيام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ بالخير والعَدْل والسَلامْ".
وأضافت ريما مستذكرة الشعب الفلسـ طيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية قائلة: "ومِن قَلْب القَلبْ مُهداة لفلسـ طين. غمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ".
ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذي تمنوا لسفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز دوام الصحة والعافية.
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