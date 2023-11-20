أجر خيالي لـ قيس الشيخ نجيب لتجسيد بطولة "الخائن".. فهل أصبح الممثل السوري الاعلى أجراً؟

ميرنا وليد - بيروت - أصبح الجميع يعرف أن المسلسلات التركية التي يتم تحويلها الى نسخ عربية تكلف شركة انتاج محطة MBC مبالغ خيالية اذ يتم تصويرها في تركيا ويتم دفع مبالغ كبيرة وأجور عالية للممثلين الذين يغيبون عن عائلاتهم لفترة طويلة ويسافرون الى تركيا لتصوير مشاهدهم.



وتحدثت العديد من المصادر ان أجور الابطال الى ارتفاع مع كل عمل جديد يتم تقديمه ففي وقت كان الممثل السوري قيس الشيخ نجيب قد تقاضى حسب المعلومات المتداولة مبلغ 400 ألف دولار عن مسلسل "ستيليتو" الذي كان من بطولة نسائية لا شك أنه حصل على مبلغ أعلى بكثير على دوره في مسلسل "الخائن" الذي يلعب فيه دور البطولة المطلقة الى جانب الممثلة سلافة معمار بالاشتراك مع الممثلة مرام علي.

وترجح المصادر ان الاجور تراوحت بين نصف مليون دولار و 700 ألف من دون ذكر الرقم المحدد لكن مما لا شك فيه ان قيس الشيخ نجيب أصبح من الممثلين الاعلى أجراً.