روبرت التمان من جندي في الجيش الأميركي ومساعد طيار .. الى مخرج مفتون في عالم الأفلام

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة المخرج السينمائي الأميركي روبرت التمان المولود في 20 فبراير/شباط 1925 في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري إلى كولومبيا البريطانية، (بائع تأمين) وهيلين التمان، التحق بمدرسة القديس بطرس الكاثوليكية في سن السادسة، وقضى فترة قصيرة في مدرسة ثانوية كاثوليكية، ومن هناك ذهب إلى مدرسة روكهيرست الثانوية.

عندها بدأ في استكشاف فن استكشاف الصوت باستخدام مسجلات الأشرطة الرخيصة المتوفرة في ذلك الوقت.

تم إرساله بعد ذلك إلى أكاديمية وينتورث العسكرية في ليكسينغتون بولاية ميسوري حيث التحق بكلية جونيور، وفي عام 1945، التحق بالقوات الجوية للجيش الأميركي وأصبح مساعد طيار لطائرة B-24، بعد تسريحه من الجيش، أصبح مفتونًا بالأفلام وانتقل هو وزوجته الأولى، لافون إلمر، إلى هوليوود، حيث حاول ألتمان التمثيل (ظهر في فيلم الحياة السرية لوالتر ميتي (1947))، وكتابة الأغاني (كتب مسرحية موسيقية مخصصة لبرودواي، "الشائعات تحلق")، وكتابة السيناريو (شارك في كتابة سيناريو الفيلم حارس شخصي (1948) وكتب القصة (غير معتمدة) عشية عيد الميلاد (1947))، لكنه استطاع لا تحصل على موطئ قدم في Tinseltown. بعد فترة قصيرة من العمل كمدير دعاية في شركة تعمل في مجال رسم وشم الكلاب، استسلم ألتمان أخيرًا وعاد إلى مسقط رأسه في مدينة كانساس سيتي، حيث قرر أنه يريد القيام ببعض الأعمال الجادة في صناعة الأفلام. أوصى به صديق قديم له في شركة إنتاج أفلام في مدينة كانساس، وهي شركة كالفين، التي وظفته في عام 1950. وبعد بضعة أشهر من العمل في كتابة السيناريوهات وتحرير الأفلام، بدأ ألتمان في إخراج الأفلام في كالفن. هنا (أثناء عمله على الأفلام الوثائقية، وأفلام تدريب الموظفين، والأفلام الصناعية والتعليمية والإعلانات) تعلم الكثير عن صناعة الأفلام. بشكل عام، قام ألتمان بتجميع ما بين ستين إلى خمسة وستين فيلمًا قصيرًا لكالفن حول كل موضوع يمكن تخيله، من كرة القدم إلى حوادث السيارات، لكنه ظل متمسكًا بالمشاريع الأكثر تحديًا. كتب سيناريو الفيلم الروائي الطويل الذي أنتجته مدينة كانساس سيتي Corn's-A-Poppin' (1955). أنتج وأخرج العديد من الإعلانات التلفزيونية بما في ذلك إعلان مع وكالة إيلين فورد، وشارك في إنشاء وإخراج المسلسل التلفزيوني The Pulse of the City (1953) الذي استمر لمدة موسم واحد على شبكة Dumont المستقلة، وكان لديه أيضًا موهبة تكوينية في إخراج مسرح المجتمع المحلي. جاء ظهوره الإخراجي الأول على الشاشة الكبيرة بينما كان لا يزال في كالفن مع The Delinquents (1957)، وبحلول عام 1956، ترك شركة كالفن وذهب إلى هوليوود لإخراج برنامج ألفريد هيتشكوك التلفزيوني. ومن هنا، واصل إخراج عدد كبير من البرامج التلفزيونية، حتى عُرض عليه سيناريو فيلم M*A*S*H (1970) في عام 1969. ولم يكن هو الخيار الأول للمنتج - فقد كان أكثر من خمسة عشر مخرجًا آخر قد شاركوا بالفعل. رفضنا ذلك. لم يكن هذا هو فيلمه الأول، لكنه كان نجاحه الأول. بعد ذلك، حصل على نصيبه من النجاحات والإخفاقات، لكن The Player (1992)، ومؤخرًا، Gosford Park (2001) لقيا استقبالًا جيدًا بشكل خاص.