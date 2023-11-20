شكرا لقرائتكم خبر عن 46 عامًا على "السقا مات".. ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 46 عامًا على "السقا مات"، حيث عرض الفيلم في 20 نوفمبر 1977، ويعد الفيلم من كلاسيكيات السينما ومن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996.

والفيلم للأديب يوسف السباعي، وسيناريو وحوار محسن زايد، وإخراج صلاح أبو سيف، وبطولة فريد شوقي، وعزت العلايلي، وشويكار، وتحية كاريوكا، وأمينة رزق.

تدور الفكرة الرئيسية فى الرواية حول فلسفة الموت ومحاولة الشخصية الرئيسية "المعلم شوشة السقا" للهروب من ذكرى وفاة زوجته الشابة، والمفارقة تحدث عندما ينقذ المعلم شوشة شخص ما من الضرب فى أحد المطاعم ثم تتوثق علاقته به ويدعوه للإقامة معه فى بيته مع حماته وابنه سيد، وهو لا يعلم أن هذا الشخص يعمل فى مجال متعلق بدفن الموتى.

ينفر المعلم شوشة من ضيفه فى البداية إلا أن الضيف سرعان ما يتمكن من إقناع المعلم شوشة بمواصلة حياته ونبذ الخوف من الموت، إلا أن أكبر مفارقة تحدث عندما يموت الضيف نفسه فجأة فى بيت شوشة فينهار المعلم بسبب ذلك بعد فترة يستعيد المعلم شوشة عافيته ويأتيه خبر سار بتعيينه شيخاً للساقيين فى المنطقة، إلا أن البيت ينهار فوق رأس المعلم وتنتهى حياته فى مشهد قوى ومؤثر.