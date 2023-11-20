شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: لم أتوقع تفاعل الجمهور بهذا الشكل مع شخصيتى فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها الكبير بردود الأفغال حول دورها في مسلسل "صوت وصورة" الذى يتم عرض حلقاته الأخيرة حاليًا على قناة dmc، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها لم تكن تتوقع التفاعل الكبير مع شخصية نرمين التي تقدمها خلال الأحداث لافتة إلى أن الشخصية احتاجت تحضيرات ومجهود كبير لاسيما بسبب الجانب النفسى لديها طوال الحلقات.

وأكدت نجلاء بدر أنها ذاكرت الشخصية جيدًا قبل التصوير ودرست حالتها وحياتها وكل ما مرت به من صعوبات أو أزمات وذلك من أجل تجسيدها بالصورة المناسبة، موضحة أن شخصية نرمين طوال الأحداث تظهر حزينة بسبب ما مرت به من مقتل زوجتها ومعرفته حقيقه وخوفها على أبنائها من سمعة والدها، واختارت الظهور بمكياج معين ليتناسب مع كل ذلك بل حتى لحظات السعادة التى ظهرت فيها تكاد معدومة لافتة أنه أظهرت ابتسامتها مرة أو مرتين فقط طوال الحلقات.



نجلاء بدر

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وعرض للفنانة نجلاء بدر مؤخرًا فيلم "ساعة إجابة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، سوسن بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري.