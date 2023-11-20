شكرا لقرائتكم خبر عن صوت وصورة الحلقة 27.. الضابط حسين يبحث عن براءة رضوى خضوعًا لضميره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it، الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعرض على قناة dmc، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، عددًا من الأحداث، أبرزها ذهاب الضابط حسين – رامى الطمبارى إلى لطفى عبود – صدقى صخر في مكتبه، ليتحدثا عن شكوك الضبط في عدد من الأشخاص في قتل عصام الصياد.

ويشعر الضابط حسين بأن رضوى – حنان مطاوع بريئة من تلك القضية خصوصًا إنه يشعر بتأنيب ضمير من جانب رضوى ويشعر إنها بريئة مستمرًا فى بحثه، وهو ما جعله يستمر في البحث عن القاتل الحقيقى، وهو ما قاله في أحد المشاهد أن القاتل مازال متواجداً وأن من واجبه أن البحث عن الحقيقة وإنصاف الأبرياء وليس تقفيل قضايا فقط .

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.