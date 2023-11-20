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ميرنا وليد - بيروت - تعيش الممثلة السورية وزوجها المخرج السوري ناجي طعمي حياة هادئة اذ يهتم الثنائي بالحياة العائلية بشكل كبير جداً ويحاولان على قدر الامكان المحافظة على هذه الاجواء مع أولادهما ضمن منزلهما الذي يبدو فعلا انهما ملآه بالحب .
أما من ناحية الديكور فهو يتيمز انه مزج بين الديمور العصري والكلاسيكي واختيار الالوان الهادئة التي تعطي نوع من الطمأنينة لأفراد العائلية اضافة الى الديكورات الخشبية والزينة خصوصاً في الاعياد.
وتشارك كندة العديد من الصور بين الحين والاخر من المنزل رصدنا منها هذه اللقطات:
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في منزل كندة حنا وناجي طعمي .. ديكور كلاسيكي ومودرن - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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