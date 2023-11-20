جولة في منزل كندة حنا وناجي طعمي .. ديكور كلاسيكي ومودرن - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعيش الممثلة السورية وزوجها المخرج السوري ناجي طعمي حياة هادئة اذ يهتم الثنائي بالحياة العائلية بشكل كبير جداً ويحاولان على قدر الامكان المحافظة على هذه الاجواء مع أولادهما ضمن منزلهما الذي يبدو فعلا انهما ملآه بالحب .

فيديو لـ أديل وهي تحمل علم فلسـ طين في إحدى حفلاتها.. وهذه حقيقته!



أما من ناحية الديكور فهو يتيمز انه مزج بين الديمور العصري والكلاسيكي واختيار الالوان الهادئة التي تعطي نوع من الطمأنينة لأفراد العائلية اضافة الى الديكورات الخشبية والزينة خصوصاً في الاعياد.

وتشارك كندة العديد من الصور بين الحين والاخر من المنزل رصدنا منها هذه اللقطات:

