بطلة "الخائن" تطل بأناقة عالية.. وهذا ما قالته عن المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية مرام علي، الشهيرة بدور "تيا" في مسلسل "الخائن" الذي يعرض بالوقت الحالي ويلقى نجاحاً عالياً، الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، خطفت فيها الأنظار بأناقتها.



وأطلت مرام بفستان ضيق ومتوسط الطول، مع شق من الوسط، من دون أكمام وبفتحة على البطن، وباللون الزهري الخفيف، ونسقت معه حذاء بالكعب العالي من اللون الأيود والفضي.

وعلقت مرام على المنشور كاتبة: "كمية الحب والدعم يلي عم توصلني نستني كمية الجهد والتعب، حبكم هو النجاح الاكبر."

وتشارك مرام علي في بطولة المسلسل التركي المعرب "الخائن"، والذي ينال على نسبة مشاهدة عالية جداً،

وتدور قصة المسلسل حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي"، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم: قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.