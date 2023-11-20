نيكول سابا تفجع بوفاة أقرب الناس إليها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها، وفاة عمتها، أمس الأحد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.



ونعت نيكول عمتها شقيقة والدها، بكلمات مؤثرة، عبرت فيها عن حزنها الشديد لوفاتها، مؤكدة حبها الكبير لها منذ طفولتها.

ونشرت سابا صوراً لها تجمعها بعمتها، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا عمتي وتكون روحك بالسماء.. كنتي انسانة قوية وروحك مرحة وبسمتك ما بتفارق وجهك الجميل المنوّر.. ما رح بعمري انسى ذكريات طفولتي لما ربّيتيني ولما الدّني كانت بالف خير.. الرحلة عم تخلص وكلّو عم بفلّ..سلّمي عالغوالي.. بحبك ".

وعلى صعيد آخر، كانت نيكول سابا قد أطلقت مؤخراً، أغنيتها الجديدة "Feeling Cool" باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسل.