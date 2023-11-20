وائل الفشني يعلن تخصيص عائدات حفله المقبل لصالح غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء حفل غنائي يوم السبت 2 ديسمبر، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، ويعد الحفل سهرة شتوية مميزة ومختلفة، حيث يقدم وائل من خلاله عددًا من الأعمال التي يحبها، ويتفاعل معها الجمهور، أبرزها أغنيته الشهيرة "سافر حبيبي"، هذه الغنوة التي حققت نجاحًا مبهرًا فور طرحها، وأسعار التذاكر 150 جنيهًا، 200 جنيه، 300 جنيه.

وأعلن وائل الفشني من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أنه سيقوم بتخصيص جميع أرباح حفله الغنائي لأهالي غزة، قائلًا: "رسميًا سيتم التبرع بجميع أرباح الحفل إلى اخواتنا في غزة".

وائل الفشني هو واحد من أبرز المطربين والمنشدين، حيث امتلك الفشني حنجرة ذهبية، جعلته يُطرب جميع مستمعيه، الذين يحرصون دائمًا على الحضور في حفلاته، من أجل سماع الفن الراقي، والصوت الخلاب، وتعاون الفشني مع بعض من نجوم الفن في أعماله، أبرزهم الفنان حمادة هلال، الذي قدم معه أغنية أشتاق في مسلسل المداح، عام 2022.