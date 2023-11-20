شاهد ردة فعل طارق العلي بعد مشاهدة الدوسري بين الحضور في مسرحية ممية ولدي

أظهر مقطع فيديو تفاعل الفنان الكويتي طارق العلي مع لاعب الهلال السعودي سالم الدوسري، الذي كان يحضر عرض مسرحية “ممية ولدي” في موسم الرياض 2023.

وخلال العرض، شاهد العلي الدوسري وسط الجمهور، فما كان منه إلا أن نادى عليه واحتضنه وسط تصفيق الجمهور.

كما حرص العلي على تقبيل كتف الدوسري، الذي شكره على اللفتة اللطيفة.

يذكر أن مسرحية “ممية ولدي” من بطولة طارق العلي ومدحت تيخا وجمعة علي وشهد سلمان ومحمد عاشور وحسن محمد، ومن إخراج ناصر البلوشي.

وتقام المسرحية على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي خلال الفترة 17 – 26 نوفمبر الجاري.