أظهر مقطع فيديو تفاعل الفنان الكويتي طارق العلي مع لاعب الهلال السعودي سالم الدوسري، الذي كان يحضر عرض مسرحية “ممية ولدي” في موسم الرياض 2023.
وخلال العرض، شاهد العلي الدوسري وسط الجمهور، فما كان منه إلا أن نادى عليه واحتضنه وسط تصفيق الجمهور.
كما حرص العلي على تقبيل كتف الدوسري، الذي شكره على اللفتة اللطيفة.
يذكر أن مسرحية “ممية ولدي” من بطولة طارق العلي ومدحت تيخا وجمعة علي وشهد سلمان ومحمد عاشور وحسن محمد، ومن إخراج ناصر البلوشي.
وتقام المسرحية على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي خلال الفترة 17 – 26 نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ردة فعل طارق العلي بعد مشاهدة الدوسري بين الحضور في مسرحية ممية ولدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.