شاهد وصلة مدح بين أحلام ومحمد رمضان في السعودية

في إطار فعاليات موسم الرياض، التقت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي بالفنان المصري محمد رمضان.

وتمت هذه اللقاءات داخل استوديو “مرواس”، حيث كان محمد رمضان يجهز لحفله الغنائي المقرر إقامته في 24 نوفمبر الحالي.

أعربت أحلام عن إعجابها بموهبة رمضان واصفة إياه بـ”الجوكر”، وأضافت: “أنت تنجح في أي مكان تتواجد فيه.. استمر في مسيرتك يا حبيبي”.

من جانبه، شارك محمد رمضان مقطع فيديو للقاء على حسابه في إنستغرام، وعلق قائلاً: “أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية.. ليلة رائعة مليئة بالمحبة والطاقة الإيجابية”.

ردت “أحلام” على تعليق محمد رمضان عبر خاصية “ستوري”، قائلة: “نحن متشرفون بك.. ومن قلبي سعدت برؤيتك”.