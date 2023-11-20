منعها من التصوير مع أحد الرجال.. شاهد ليالي دهراب تصور غيرة زوجها عليها

شاركت الممثلة الكويتية ليالي دهراب جمهورها بمقطع فيديو طريف، يكشف عن غيرة زوجها عليها.

وفي الفيديو، ظهرت دهراب وهي تتحدث إلى أحد الرجال، بينما يقف زوجها خلفها ويمنعها من الاقتراب منه.

وحرص الزوج على الوقوف في الوسط بينهما، مما أثار ضحك دهراب وأصدقائها.

وعلقت دهراب على الفيديو قائلة: “غيرة زوجي ظاهرة للعيان”.