بالفيديو – رونالدو وجورجينا رودريغيز يلعبان على الثلج كالأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو طريفة وعفوية يظهر فيها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وهو يلهو بالثلج مع حبيبته جورجينا رودريغيز وأطفالهما، وذلك خلال الوقت الفاصل بين فوز منتخب البرتغال خارج أرضه على منتخب ليشتنشتاين (2-0) ضمن المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهّلة لـ”يورو 2024″.

وانتشر فيديو لرونالدو وصديقته وأولادهما وهم يلعبون بالثلج ويتزلجون على مساحة ثلجية، حيث جلس لاعب كرة القدم على درّاجة صغيرة وبدا كالأطفال وهو يلعب مع أبنائه.

كذلك ظهرت جورجينا بشورت قصير ومعطف متوسط الطول، وبدت في غاية السعادة وهي تستخدم المزلجة وتلاعب طفلتها الصغيرة على الثلج.

وفي مقطع آخر نشرته ونال إعجاب الآلاف من متابعيها، ظهرت جورجينا وهي تستمتع بالأجواء الثلجية مع أطفالها في البرتغال، بينما تتحضّر لاحتفالات عيدَي الميلاد ورأس السنة الميلادية.

جاءت هذه المقاطع العفوية بعد احتفال رونالدو وعارضة الأزياء الأرجنتينية بيوم ميلاد ابنتهما آلانا مارتينا السادس في أجواء عائلية بسيطة.

وشارك رونادو متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بصور من الاحتفال، وعلّق عليها بالقول: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي”.