فيفي عبده تعلق على أحداث غزة: “بنبكي دم في البيوت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة المصرية فيفي عبده غضبها من استمرار القتل والتنكيل في غزة وقصف قوات الاحتلال للمستشفيات والمدارس ليل نهار، بمساعدة دول غربية منافقة. ونشرت فيديو ظهرت فيه تغطي رأسها بالحجاب ووجهت رسالة لمتابعيها.

وأطلت مرتدية السواد، وقالت: «صباح الخير، أنا نزلت فيديو قبل ده وقلت إن قلبي مع غزة بس زودوها أوي.. يعني حرام عليهم اللي بيعملوه شيء لا يعقل.. إحنا بنبكي دم في البيوت».

وتابعت: «الفلسطينيين دول مش أهالينا برضو، إزاي يعني ليه كده، مش حرام مش حرام، إحنا دايما لما حد يمد إيده على حد نقوله ارحمه لو حتى يهودي، إيه في إيه ليه كده بنشوف اللي مش ممكن نشوفه، بقى وصلت أن الكلاب تاكل جثثنا ونحن نتفرج، حرام عليكم ربنا مابيسيبش، والله ربنا ما بيسيب وهياخد حقهم تالت ومتلت».

ويدأب أغلب الفنانين المصريين على استنهاض الهمم بشكل يومي لمناصرة أهالي غزة وباقي الفلسطينيين في مواجهة توحش الاحتلال وداعميه لتصفية الفلسطينيين في بلدهم.