مخرج “عائلة الحاج متولي” يفجر مفاجأة بعد 22 عاماً.. هذا ما كشفه حول نهاية المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع ET بالعربي، كشف المخرج محمد النقلي سراً يذاع للمرة الأولى حول نهاية مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف ومجموعة كبيرة من النجوم.

وأكد النقلي أن أحد الوزراء في ذلك الوقت طلب تغيير نهاية المسلسل، كاشفاً كيف تحايل على هذا الموقف.

وحكى النقلي ما حدث موضحاً أن بسبب قصة المسلسل وفكرة زواج “متولي” أكثر من مرة تلقوا رسالة من وزير تطالبهم بتغيير النهاية وقال: “بعد ما خلصنا المسلسل جالنا جواب من الأسرة والمرأة بيقولولنا غيروا نهاية المسلسل وخلوا البطل بيحلم، يقع من على الكنبة كأن كل اللي عاشه حلم، إحنا كنا خلصنا المسلسل وسلمنا الـ30 حلقة بس الورقة دي كانت جاية من ناحية الوزير وعملت مشكلة”.

وتابع النقلي حكايته: “اجتمعنا وقلنا لا يمكن نخليه بيحلم لأننا كده هنكون بنضحك على الناس طول الـ30 حلقة، فكرنا وقررنا نعمل مشهد نزلنا صورناه مخصوص في محل الأقمشة وأستاذ نور دخل على مصطفى شعبان وفضل يقوله نصايح”.

كما كشف محمد النقلي عن الفنان الذي ترشح في البداية لتقديم دور “الحاج متولي” وقال: “أنا والأستاذ الراحل مصطفى محرم أخدنا ملخص المسلسل ورحنا لأستاذ محمود عبد العزيز لكن هو قال الفكرة مش عجباني، رحنا بعدها للأستاذ نور الشريف أعجب بالفكرة ووافق”، مؤكداً أن باقي الترشيحات كانت هي الترشيحات الأساسية والأولى للأدوار.

يذكر أن مسلسل “عائلة الحاج متولي” عرض سنة 2001، وهو من تأليف مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي، وبطولة نور الشريف، ماجدة زكي، فادية عبد الغني، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، ممدوح وافي، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، أحمد الدمرداش، ميمي جمال، نورهان ومجموعة من النجوم.