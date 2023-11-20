حسين الجسمي يطلق أغنية جديدة بمناسبة اقتراب اليوم الوطني الإماراتي

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أمس الأحد، أغنية جديدة بمناسبة اقتراب احتفالات اليوم الوطني الإماراتي.

وتحمل الأغنية عنوان : "يدوم عزج"، وهي من كلمات وألحان بشار الشطي.

وشارك الجسمي مقطع من الأغنية الجديدة مع متابعيه، وعلق عليها قائلاً: "يدوم عزج دام انتي في عيون بوخالد".

يذكر أن حسين الجسمي كان قد نشر مؤخراً صورة له من اخر حفلاته التي أحياها وعلق قائلاً : " ورثنا العز .. والذلة عليها ما تربّينا " .

ويشار إلى أن الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، كان قد توَّج الفنان الإماراتي حسين الجسمي بـ"جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2023"، ومنحه لقب "سفير رياضة الانجازات"، وذلك في حفل ختام النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا في أبوظبي.



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